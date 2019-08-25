Bologna, Gary Medel'i transfer etmek istiyor!

25.08.2019 08:07

Gary Medel Bologna için gün sayıyor. Siyah beyazlı yönetimin de gitmesine sıcak baktığı Medel, için İtalyan ekibinin, bonservis bedeli olarak 2,5 milyon euro önerildiği iddia edildi.

YILLIK 2,3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de sona eren Şilili, Beşiktaş'tan yıllık 2,3 milyon euro kazanıyor. Öte yandan geldiği günden bu yana istenilen performansı ortaya koyamayan ve yıllık 2.7 milyon Euro'luk kontratıyla kulübe de yük oluşturan Lens ile de yolların ayrılacağı bildirildi.