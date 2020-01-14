Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Nagatomo ve Mariano ile yollar ayrılıyor

14.01.2020 08:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:19

Ali Naci KÜÇÜK - Devre arası transfer dönemine hızlı girerek Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katan, Murillo için de geri sayıma geçen Galatasaray'da sıra geldi ayrılıklara... Sarı kırmızılı kulüp, yabancı kontenjanını boşaltmak adına iki futbolcusu ile de yollarını ayıracak. Galatasaray'da bu hafta hem Mariano hem de Yuto Nagatomo'nun sözleşmeleri feshedilecek.



SEKIDIKA TEKLiFiNE RET Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'a 1. Lig ekibi Bursaspor'dan sürpriz bir teklif geldi.



Yeşil beyazlılar, Murillo'yu da kadrosuna katacak olan ve şu anda yabancı oyuncu sayısı 16'ya çıkan Galatasaray'a Jesse Sekidika'yı kiralamak istediklerini iletti. Bursaspor, sarı kırmızılıların 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan devre arasında kadrosuna kattığı Sekidika'yı kiralama gibi bir düşüncesi olur ise 23 yaşındaki isme kapılarının açık olduğunu dile getirdi. Ancak Galatasaray'da özellikle Onyekuru'ya sıtma teşhisi konması nedeniyle kanat bölgesinde alternatifleri azalan Fatih Terim'in 23 yaşındaki oyuncudan ikinci yarı yararlanmayı planladığı öğrenildi.



EMRE AKBABA'DA iLGiNÇ TESADÜF



G.SARAYLI Emre Akbaba, talihsiz bir sakatlık yaşadığı Rize deplasmanında yeniden sahalara dönecek. 11 Mayıs 2019 tarihinde oynanan Rizespor deplasmanında ayak tarak kemiği kırılan genç oyuncu, yarın Rize ile deplasmanda oynanacak Türkiye Kupası maçında, tam 249 gün sonra aynı yerde, aynı statta formasına kavuşacak.