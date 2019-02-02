Son Dakika! Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü Tek Golle Devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Maça çok hızlı başlayan bordo mavililer, henüz 6. dakikada Rodallega'nın şık golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, ilerleyen dakikalarda farkı açacak fırsatları da yakalasa da devreye 1-0 önde girdi.

ANKARAGÜCÜ GOLÜ BULAMADI

İkinci yarıda daha etkili bir Ankaragücü sahaya çıkarken zaman zaman beraberlik şansları da yakaladı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor tek golle 3 puana uzandı.

Sezonun ikinci yarısındaki ilk galibiyetini alan Trabzonspor bu sonuçla 33 puanla ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.