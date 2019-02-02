Son Dakika! Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü Tek Golle Devirdi
Son dakika! Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Maça çok hızlı başlayan bordo mavililer, henüz 6. dakikada Rodallega'nın şık golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, ilerleyen dakikalarda farkı açacak fırsatları da yakalasa da devreye 1-0 önde girdi.
ANKARAGÜCÜ GOLÜ BULAMADI
İkinci yarıda daha etkili bir Ankaragücü sahaya çıkarken zaman zaman beraberlik şansları da yakaladı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor tek golle 3 puana uzandı.
Sezonun ikinci yarısındaki ilk galibiyetini alan Trabzonspor bu sonuçla 33 puanla ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.
YORUMLAR (4)
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özellikle ecel terleri dökmelerini baş detay olarak göstermeniz önümüzdeki günlerdeki TS GS macının galibinin galatasaray olması favorimizi guclendırmeye calısmanız ıcındı demekCevap Yaz Yayından Kaldır
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genclıgımın katılısın trabbzzoonnnCevap Yaz Yayından Kaldır
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iki hafta önce Beslemespor''a yatmasaydınız. . Galiba spor olmaktan öte oyun içinde oyunlar. . Bizim bildiğimiz, tüm Anadolu insanının sempati duyduğu Trabzonspor çok eskilerde kalmış. . Spor içine neler girmiş ki ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HAMSİ KAFALI SENİCevap Yaz Yayından Kaldır