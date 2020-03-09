Trabzonspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu Trabzonspor, Gaziantepspor maçında uzatmalar 5 dakikadan az oynatıldığı gerekçesiyle TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı ve Gaziantep maçının tekrarını talep etti.

Trabzonspor, Gaziantepspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla (Uzatma süresi 5 dakika oynatılmadı) TFF'ye başvuru yaptı ve maçın tekrarını talep etti.

Bordo-mavililerin, TFF'ye yaptığı başvuruda "Maçın hakemi 5 dakika uzatma vermiş, karşılaşma 90+8'de bitmiştir. Ancak uzatma bölümünde oyun sadece 2 dakika oynanabilmiştir. Gol kutlamaları, VAR kontrolü ve sakatlıklar nedeniyle uzatma bölümü oynamamıştır. Burada bir ihlal vardır. Hakem uzatma bölümüne ek yapabilir ama uzatma bölümünü daha kısa sürede bitiremez." ifadeleri kullanıldı.