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Trabzonspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu

Trabzonspor, Gaziantepspor maçında uzatmalar 5 dakikadan az oynatıldığı gerekçesiyle TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı ve Gaziantep maçının tekrarını talep etti.

09.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:11
Trabzonspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu

Trabzonspor, Gaziantepspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla (Uzatma süresi 5 dakika oynatılmadı) TFF'ye başvuru yaptı ve maçın tekrarını talep etti.

Bordo-mavililerin, TFF'ye yaptığı başvuruda "Maçın hakemi 5 dakika uzatma vermiş, karşılaşma 90+8'de bitmiştir. Ancak uzatma bölümünde oyun sadece 2 dakika oynanabilmiştir. Gol kutlamaları, VAR kontrolü ve sakatlıklar nedeniyle uzatma bölümü oynamamıştır. Burada bir ihlal vardır. Hakem uzatma bölümüne ek yapabilir ama uzatma bölümünü daha kısa sürede bitiremez." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu

Haberin Videosu:

Trabzonspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu

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Haber Yorumları (3)
TFF İSTİFA: NE GÜLÜYOSUNUZ MAÇ BAŞTAN AŞAYA KURAL HATASI !
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: şampiyon falan olamazsın trabzon . rakiplerin başakşehir vs gs senden 2 gömlek iyi futbol oynuyor .
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GS34: Ayıp hamside kuş olmuş ağlıyor babanız Cim Bom
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500
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