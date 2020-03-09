Trabzonspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu
Trabzonspor, Gaziantepspor maçında uzatmalar 5 dakikadan az oynatıldığı gerekçesiyle TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı ve Gaziantep maçının tekrarını talep etti.
09.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:11
Trabzonspor, Gaziantepspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla (Uzatma süresi 5 dakika oynatılmadı) TFF'ye başvuru yaptı ve maçın tekrarını talep etti.
Bordo-mavililerin, TFF'ye yaptığı başvuruda "Maçın hakemi 5 dakika uzatma vermiş, karşılaşma 90+8'de bitmiştir. Ancak uzatma bölümünde oyun sadece 2 dakika oynanabilmiştir. Gol kutlamaları, VAR kontrolü ve sakatlıklar nedeniyle uzatma bölümü oynamamıştır. Burada bir ihlal vardır. Hakem uzatma bölümüne ek yapabilir ama uzatma bölümünü daha kısa sürede bitiremez." ifadeleri kullanıldı.
Haberin Videosu: Trabzonspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu