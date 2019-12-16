Trabzonspor, Denizlispor'a 2-1 yenildi
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçta Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Denizlispor'un gollerini eski Trabzonsporlu Rodallega kaydetti.
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Denizlispor'u konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Denizlispor 2-1 kazandı. Trabzonspor 21. dakikada Oğuz'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 59. dakikasında Rodallega attığı golle maça eşitliği getirdi. 83. dakikada bir kez daha sahneye Rodallega çıktı. Yıldız oyuncu, Uğurcan Çakır'ı geçip boş kaleye topu yuvarladı ve maçın skorunu belirledi. Öte yandan Kolombiyalı oyuncu, attığı gollerden sonra sevinmedi.
TRABZONSPOR HAFTAYA KONYASPOR İLE OYNAYACAK
Bu sonucun ardından Trabzonspor 26 puanda kalırken, Denizlispor ise 21 puana yükseldi. Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
Haber Videosu: Trabzonspor, Denizlispor'a 2-1 yenildi
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