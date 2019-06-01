Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Liverpool, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Liverpool, 14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa mücadelesinde Chelsea ile karşılaşacak.
Wanda Metropolitano'da oynanan mücadelede Liverpool'a Şampiyonlar Ligi Kupasını getiren golü 2. dakikada penaltıdan Salah ve 87. dakikada Origi kaydetti.
ORİGİ 87'DE ATTIĞI GOLLE TAKIMINA KUPAYI GETİRDİ
Müsabakanın henüz 28. dakikasında penaltı kazanan Liverpool, ikinci dakikada topun başına geçen Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Maç bu skorla sona erecek derken sahneye Origi çıktı ve 87'de takımını 2-0 öne geçirdi.
Başka gol sesi çıkmazken, sahadan 2-0 galip ayrılan Jürken Klopp'un Liverpool'u kupayı müzesine götürdü.
LIVERPOOL'UN 6. DEVLER LİGİ ZAFERİ
Liverpool 6. kez Devler Ligi'nde zafere ulaştı. Jürgen Klopp'un kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu aynı zamanda başarılı menajerin Liverpool'da kazandığı ilk kupa oldu.
LİVERPOOL İLE CHELSEA, VODAFONE PARK'TA KARŞILAŞACAK
14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelecek.
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Her zaman her yerde en büyük TOTTENHAM !!!Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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MasallahCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır