Son Dakika! THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu

Türk Hava Yolları, Etiyopya'da düşen Boeing 737 MAX tipi uçakların seferlerini durdurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Boeing 737 MAX tipi 12 uçağın seferleri 13 Mart itibariyle durduruldu." dedi.

THY'DEN AÇIKLAMA

THY'den yapılan açıklamada, "Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları, 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

THY'DEN YERE İNDİRME KARARI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) talebi doğrultusunda, Türk Hava Yolları'nın (THY), filosunda bulunan Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı.

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulaması, THY filosunda bulunan İstanbul'dan kalkış yapan Boeing 737 Max 8'lerin Atatürk Havalimanı'na geri döndüğü bilgisini fotoğraf eşliğinde paylaştı.

Radardaki verilire göre, İstanbul'dan Londra'nın Gatwick Havalimanı'na ve Birmingham'a, Nouakchott'a, İstanbul'dan havalanan Boeing 737 Max 8'lerin havadan geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.Havadan geri dönmelerin, Türk Hava Yolları'nın, filosunda bulunan Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararından kaynaklandığı öğrenildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün şu açıklamayı yaptı:

Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

17 ÜLKE, BOEİNG 737 UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI

Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından bir kez daha güvenlik endişesiyle gündeme gelen Boeing 737 Max 8 uçuşlarını askıya alan ülkelerin sayısı artıyor.

Söz konusu modelli askıya alan ülkeler şöyle:

1) AVUSTRALYA

Etiyopya'da geçen Pazar günü 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından Avustralya da Boeing 737 MAX tipi uçaklarla ilgili karar aldı. Alınan kararla, Avustralya'dan ya da Avustralya'ya bu modelle yapılacak uçuşlar geçici olarak durduruldu. Avustralya Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şu aşamada, Boeing 737 MAX ile ilgili "güvenlik risklerinin yeniden gözden geçirilmesinin ardından elde edilecek bilgilerin bekleneceği" belirtildi.

Avustralya merkezli şirketlerin Boeing 737 MAX tipi uçağı yok. Ancak Avustralya'nın aldığı karar, bu ülkeye uçuş gerçekleştiren Singapurlu SilkAir ve Fiji Havayolları'nı etkileyecek.

2) İNGİLTERE

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Kurumu, Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların uçuşunu askıya aldı. Kurumdan yapılan açıklamada söz konusu model uçakların Birleşik Krallık hava sahasına girişinin de geçici olarak yasaklandığı duyuruldu.

3) BREZİLYA

GOL Havayolları, filosundaki 121 adet Boeing 737 MAX 8'in kullanımını askıya aldı. MAX 8'lerle ilgili soruşturmayı yakından takip ettiğini duyuran şirket, en kısa sürede bu uçakları yeniden kullanmayı ümit ettiğini belirtti.

GOL Havayolları, geçen hazirandan beri kullandığı bu uçaklarla "tam güvenlik ve randımanla" yaklaşık 3 bin uçuş gerçekleştirdiğini hatırlattı.

4)ÇİN

Etiyopya'da düşen yolcu uçağında sekiz Çin vatandaşı bulunuyordu.

Çin'deki havayolu şirketlerine ait 96 adet Boeing 737 MAX 8 uçak bulunuyor. Çin Sivil Havacılık Kurumu, bu uçakların kullanımını "güvenlik risklerine sıfır tolerans yönetim prensibi doğrultusunda" durdurduğunu açıkladı.

Çin Sivil Havacılık Kurumu, söz konusu modelin tamamen yasaklanıp yasaklanmayacağına, Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve Boeing ile yapacağı istişarelerin ardından karar vereceğini açıkladı.

5) ARJANTİN

Arjantin devletine bağlı havayolu şirketi Aerolineas Argentinas, Etiyopya'da düşen uçakla ilgili soruşturmalar sonuçlanana dek Boeing 737 MAX 8'lerin kullanımını askıya aldı. Filosunda bu modelden beş uçak bulunan şirket, "Aerolineas Argentinas için en önemli değer güvenliktir" açıklamasında bulundu.

6) MALEZYA

Malezya Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ikinci bir bildiriye kadar, Boeing 737 MAX tipi uçakların Malezya hava sahasına girişinin yasaklandığını duyurdu.

7) ENDONEZYA

Endonezya'da 29 Ekim 2018'de Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi bir uçağın düşmesi sonucu 189 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu uçak da benzer şekilde, kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Endonezya, Etiyopya'daki kazanın ardından ülkedeki Boeing 737 MAX 8 tipi 11 uçağı incelemeye alacağını duyurdu. Bu nedenle Lion Havayolları'nın 10 uçağı ve Endonezya devletine bağlı Garuda havayollarına ait bir uçak geçici olarak kullanılmayacak.

8)HİNDİSTAN

Mumbai merkezli Jet Havayolları, beş adet Boeing 737 MAX 8 uçağının kullanımını askıya aldı. Şirket, uçaklarla ilgili Boeing ile "temasta olduğunu" duyurdu.

9) SİNGAPUR

Singapur Havayolları'na ait SilkAir'in filosunda altı adet Boeing 737 MAX 8 bulunuyor. Ancak şu anda Boeing 737 MAX tipi uçakların ülkeye giriş çıkışı geçici olarak yasaklanmış durumda.

10) MEKSİKA

Havayolu şirketi Aeromexico, filosundaki uçakların güvenliğine inancı "tam" olsa da "müşterilerin huzuru için" Boeing 737 MAX 8'lerin kullanımını durdurduğunu açıkladı. Şirketin filosunda bu uçaktan altı adet bulunuyor.

11) GÜNEY KORE

Eastar Jet havayolu şirketi, filosundaki iki Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın uçuşlarını, müşterilerin endişelerini gidermek amacıyla geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Bir şirket yetkilisi, hükümetin güvenlik değerlendirmesi tamamlanana dek uçakların kullanılmayacağını açıkladı.

12) ETİYOPYA

Düşen uçağın ait olduğu Etiyopya Havayolları, kazanın ardından filosundaki diğer dört Boeing 737 Max 8'in kullanımını durdurdu. Daha önceden verdiği 25 uçağın da siparişini bekleyen şirketten yapılan açıklamada, "Kazanın nedenini henüz bilmesek de ekstra bir güvenlik önlemi olarak bu filomuzu kullanmama kararı aldık" denildi.

13) GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika merkezli şirket Comair, Boeing 737 MAX'leri uçuş programından çıkarma kararı aldığını duyurdu. Şirket, sekiz adet sipariş ettiği uçaklardan ilkini geçen ay teslim almıştı.

14) VİETNAM

Vietnam Sivil Havacılık İdaresi, Etiyopya'daki kazanın nedeni belli olana dek yerel havayolu şirketlerine Boeing 737 MAX tipi uçakların kullanımı için lisans vermeyeceğini duyurdu.

15) CAYMAN ADALARI

Cayman Havayolları da filosundaki iki Boeing 737 MAX 8 tipi uçağını, "yolcularının ve mürettebatının güvenliğini ön plana koyduğunu" belirterek geçici olarak kullanmama kararı aldı.

16) NORVEÇ

Norwegian Air Shuttle tarafından yapılan açıklamada ikinci bir bildiriye kadar Boeing 737 MAX 8'lerin kullanılmayacağı açıklandı.

17) ALMANYA

Almanya Etiyopya'daki uçak kazasının ardından hava sahasını Boeing 737 MAX 8 uçuşlarına kapattığını açıkladı.