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Son Dakika: TFF, Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası olmadığı yönünde karar verdi

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe-Beşiktaş maçını karara bağladı. TFF yaptığı açıklamada, maçta kural hatası olmadığı yönünde karar verildiğini ifade etti.

13.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:33
Son Dakika: TFF, Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası olmadığı yönünde karar verdi

TFF, Göztepe - maçına dair kararını verdi.

Yönetim Kurulu, bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda Süper Lig'deki 3 maçla ilgili tartışmalara son noktayı koydu ve maçlar için tekrar kararı vermedi.

TFF'den yapılan açıklamada, "26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün, 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün ve 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvurular değerlendirildi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verildi" ifadelerini kullandı.


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: Son Dakika: TFF, Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası olmadığı yönünde karar verdi
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HABER YORUMLARI (29)

  • SAMPİYON BELİRLENMİS:
    alanya fenerbahçe maçında da kural ihlali olmuştu. karar olumsuz çıkmıştır. şampiyon belli oldu ya gs ya da ts.
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  • AA:
    FB ile oynanan kupa maçında çıkan saçma sapan tekrar kararının ardından bu maçında tekrar edilebilme ihtimali olabileceği düşünüldü Beşiktaş taraftarınca, Hesap edemedikleri şey ise Beşiktaş menfaatine hiç bir karar tarihte çıkmamıştır ve çıkmayacaktır. Misal Sorloth kırmızı kartını Bjk li bir futbolcu yapsa kaç maç ceza çıkardı, şimdi nerdeyse futbolcudan özür dilenecek
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  • TFF İSTİFA:
    Peki Fenerbahçenin 90. cı dakikada verilmeyen penaltısı için kararı ne TFF''nin? Türkiye''de futbol Fenerbahçe''ye karşı oynan bir oyundur !!!!
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