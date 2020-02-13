Son Dakika: TFF, Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası olmadığı yönünde karar verdi
Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe-Beşiktaş maçını karara bağladı. TFF yaptığı açıklamada, maçta kural hatası olmadığı yönünde karar verildiğini ifade etti.
TFF, Göztepe - Beşiktaş maçına dair kararını verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda Süper Lig'deki 3 maçla ilgili tartışmalara son noktayı koydu ve maçlar için tekrar kararı vermedi.
TFF'den yapılan açıklamada, "26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün, 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün ve 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvurular değerlendirildi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verildi" ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: Son Dakika: TFF, Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası olmadığı yönünde karar verdi
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Kural hatası olsaydı Göztepe yine çakacaktı. Bjk yırttı sevinmesi gerek ??Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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beşiktaş kimseden ayrıcalık beklemez puan dilenmez ağlamaz hakkımızı yemeyin kafiCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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alanya fenerbahçe maçında da kural ihlali olmuştu. karar olumsuz çıkmıştır. şampiyon belli oldu ya gs ya da ts.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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FB ile oynanan kupa maçında çıkan saçma sapan tekrar kararının ardından bu maçında tekrar edilebilme ihtimali olabileceği düşünüldü Beşiktaş taraftarınca, Hesap edemedikleri şey ise Beşiktaş menfaatine hiç bir karar tarihte çıkmamıştır ve çıkmayacaktır. Misal Sorloth kırmızı kartını Bjk li bir futbolcu yapsa kaç maç ceza çıkardı, şimdi nerdeyse futbolcudan özür dilenecekCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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şampiyon ya bakakşehir ya da sivas. hiç meraklanmayın.Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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Peki Fenerbahçenin 90. cı dakikada verilmeyen penaltısı için kararı ne TFF''nin? Türkiye''de futbol Fenerbahçe''ye karşı oynan bir oyundur !!!!Cevap Yaz 9 33 Yayından Kaldır
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Ali koç nihatın parasını yatırsın önce1 Yayından Kaldır
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penaltı verılmemesi hakem hatasıdır bilginize1 Yayından Kaldır
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BEŞİKTAŞIN HAKKI YENMİŞTİR NET.Cevap Yaz 32 12 Yayından Kaldır
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göztepe yeni stat larında hakkı ile kazandıCevap Yaz 7 25 Yayından Kaldır