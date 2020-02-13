: Son Dakika: TFF, Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası olmadığı yönünde karar verdi

13.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:33

TFF, Göztepe - Beşiktaş maçına dair kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda Süper Lig'deki 3 maçla ilgili tartışmalara son noktayı koydu ve maçlar için tekrar kararı vermedi.

TFF'den yapılan açıklamada, "26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün, 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün ve 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvurular değerlendirildi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verildi" ifadelerini kullandı.

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