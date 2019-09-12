Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını 3 maça indirdi! Fenerbahçe maçında sahada olacak mı?

TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın Fatih Terim'e verdiği 4 maçlık men cezasını 3 maça indirdi. Terim, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile ligin 6. haftasında evinde oynayacağı derbide kulübede yer alamayacak. Tahkim Kurulu ayrıca, Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala'nın 3 maçlık cezasını da onadı.

12.09.2019 17:50
Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını 3 maça indirdi! Fenerbahçe maçında sahada olacak mı?

Fatih Terim'in Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı, "Organize, ancak amatör bir kötülük gözlemliyorum cümlemi güncelliyorum. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözüme alınmışlar demek ki, artık profesyoneller" sözlerinin ardından PFDK'ya sevk edilmiş ve 4 maç müsabakalardan men cezası almıştı.

Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 4 maç ve 19 bin TL'lik cezayı 3 maç ve 13 bin TL'ye indirdi. Kurul ayrıca, Ümit Davala'nın 3 maçlık cezasının ertelemesi için yapılan itirazı oy birliği ile reddetti.

İşte Fatih Terim ve Ümit Davala'nın yer alamayacağı maçlar;

4. hafta: Galatasaray-Kasımpaşa

5. hafta: Yeni Malatyaspor-Galatasaray

6. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

İşte Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim ve Ümit Davala için verdiği karar;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim ve antrenörü Ümit Davala ile ilgili PFDK'nın 05.09.2019 tarihli E.2019-2020/25 K.2019-2020/47 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması yönündeki PFDK kararının; 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Ümit Davala'nın rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile oybirliği ile karar verilmiştir"

Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını 3 maça indirdi! Fenerbahçe maçında sahada olacak mı?
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YORUMLAR (13)

  • CEYHANLI:
    TFF başkanları gs ile uğraşıyor sezon sonu gene şampiyon oluyoruz buraya yazın bu sene şampiyon olalım Nihat Özdemir kapten gider
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  • FENERASYON:
    pfdk ve tahkim kurulu verdikleri kararlarla fatih terim''e verdikleri cezaya konu olan konuşmanın doğru olduğunu tasdikledi. profesyonel kötülük. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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  • METİN:
    fatih hoca size karşı gürev almasın diye her yola baş vuruyorsunuz biraz erker olun tarihi bozuk takım
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  • PORTAKAL ORDAKAL:
    yıne galatasaraya cephe alınmıs kararın gostergesı fakat allah zalımlerın degıl magdurların yanındadır. sene sonu sampıyon olurlar tekrar.
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  • FENERASYON:
    yazıklar olsun adamlar açık açık biz galatasaray düşmanıyız dedi istifa etmesi gereken yönetim . . . . . . . . . .
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