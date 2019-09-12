Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını 3 maça indirdi! Fenerbahçe maçında sahada olacak mı?

12.09.2019 17:50

Fatih Terim'in Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı, "Organize, ancak amatör bir kötülük gözlemliyorum cümlemi güncelliyorum. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözüme alınmışlar demek ki, artık profesyoneller" sözlerinin ardından PFDK'ya sevk edilmiş ve 4 maç müsabakalardan men cezası almıştı.

Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 4 maç ve 19 bin TL'lik cezayı 3 maç ve 13 bin TL'ye indirdi. Kurul ayrıca, Ümit Davala'nın 3 maçlık cezasının ertelemesi için yapılan itirazı oy birliği ile reddetti.

İşte Fatih Terim ve Ümit Davala'nın yer alamayacağı maçlar;

4. hafta: Galatasaray-Kasımpaşa

5. hafta: Yeni Malatyaspor-Galatasaray

6. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

İşte Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim ve Ümit Davala için verdiği karar;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim ve antrenörü Ümit Davala ile ilgili PFDK'nın 05.09.2019 tarihli E.2019-2020/25 K.2019-2020/47 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması yönündeki PFDK kararının; 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Ümit Davala'nın rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile oybirliği ile karar verilmiştir"