Son Dakika: Konyaspor, Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı
Son dakika: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.
KONYASPOR AÇIKLADI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor'umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir. Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir. Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır. Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
KÖTÜ GİDİŞAT DEVAM EDİYOR
Konyaspor'da sezon başından beri devam eden kötü gidişatın faturası Aykut Kocaman'a kesildi. Yeşil beyazlı ekip, 21 maçta aldığı 20 puanla 14. sırada yer alıyor. Konya ekibi bu hafta kendi evinde karşılaştığı Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.
Haber Videosu: Konyaspor, Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı
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hoca değil el freniCevap Yaz Yayından Kaldır
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Rıza hocaya yapılan kallesligin, yönetimin beceriksizliği inşallah düşmeyiz.Dusersek yazık o tesisleşme YeCevap Yaz Yayından Kaldır
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beşiktaş fenerbahçe maçında taçını çaldığımız günden beri bir daha düzelemedi :)Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Defolsun gitsin egolu atkafası. Bidaha gelmesin yattığı yerden para aldıCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Geç bile kaldınız bu fb lavuğunu kovmakta zerre kadar acımam iyi bir fb li herzaman satar en sattığı gibi serkanıda kovunCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Al Aykut''u vur Ersun Yanal''a ; bunlar teknik direktör değil . Cahillere de bunu anlatmak mümkün değil. . .Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır