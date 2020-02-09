Son Dakika: Konyaspor, Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı

09.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:32

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

KONYASPOR AÇIKLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor'umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir. Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir. Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır. Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KÖTÜ GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

Konyaspor'da sezon başından beri devam eden kötü gidişatın faturası Aykut Kocaman'a kesildi. Yeşil beyazlı ekip, 21 maçta aldığı 20 puanla 14. sırada yer alıyor. Konya ekibi bu hafta kendi evinde karşılaştığı Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

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