Son Dakika: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 yendi
Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, evinde ağırladığı Alanyaspor'u Mert Hakan Yandaş'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada penaltıdan Mert Hakan Yandaş kaydetti. Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Sivasspor, 45 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.
ALANYASPOR HAFTAYA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞACAK
Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.