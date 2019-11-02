Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi

Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz saat 16.00 itibariyle iptal edilmiştir." denildi.

02.11.2019 16:35
Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi

İstanbul Boğazı, yat yarışları nedeniyle saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı. Şehir Hatları da sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

"TÜM SEFERLERİMİZ İPTAL EDİLMİŞTİR"

Şehir Hatları Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz saat 16.00 itibariyle iptal edilmiştir."


VİDEO: Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi
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