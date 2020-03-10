Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak
18 Mart Çarşamba günü Barcelona'nın Camp Nou'da Napoli'yi konuk edeceği Şampiyonlar Ligi maçı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler nedeniyle seyircisiz oynanacak.
10.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:49
Koronavirüs, dünya genelinde spor karşılaşmalarını etkilemeye devam ediyor.
TRİBÜNLER BOŞ KALACAK
Bu bağlamda virüs sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak Barcelona- Napoli karşılaşmasının seyircisiz yapılacağı duyuruldu. 18 Mart'taki mücadelede Nou Camp tribünleri boş kalacak.
İtalya'da oynanan ilk müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlanmıştı.
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