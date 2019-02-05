Sağlık Bakanlığı 16 Bin Personel Alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan ifadeye göre 2019 yılında Sağlık Bakanlığına öncelikli olarak ihtiyaç duyulan alanlarda 16 bin personel alınacak.

KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığına diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip ve uzman tabip olmak üzere toplamda 16 bin personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin 2019 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1'inci maddesi gereğince verilmiştir"