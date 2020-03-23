Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile gece gündüz mücadele eden sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içinde olduklarını belirterek, "Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak" dedi.

Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman seviyesinde yüzde 100 olacağını buradan ifade etmek istiyorum. Ayrıntılar geliyor...