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Ekonomi, Güncel

Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

11.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:48
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Türkiye'de koronavirüsün görülmesinin ardından toplantı yaptı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ortak basın toplantısı düzenledi.

"SORUN KÜRESEL MÜCADELEMİZ ULUSAL"

Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Devlet yönetimimiz dün pozitif tanı konduğu bilgisini kamuoyuna hemen vermekte tereddüt etmemiştir. Bundan sonraki her buluşma bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Koronavirüse karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin bilgi ile karıştırıldığı bir ortamdayız. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırmak sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Sorun küresel mücadelemiz ulusal.'

Sorun küresel mücadelemiz ulusal. Bilimsel yöntemle ilerledik. Tanı ve izolasyon sürecini zaman kaybetmeden yaptık. Risk ciddidir bugünkü toplantımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Turizm ve ticaretten sorumlu bakanlarımız bugün toplantımızda bizlerle birliktelerdi.''

"KORONAVİRÜS TEDBİRLERİMİZDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR''

Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına geliyor. Yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. Koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir''

"DIŞARIDAN DAHA AZ TURİSTİN GELMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada, "Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili Nisan sonrasına ertelemek gündemde. Dışarıdan daha az turistin gelmesini sağlayacağız. Bu bağlamda turizm hareketlerini cezbettirmek yerine daha az turistin gelmesini sağlamak daha sağlıklı bir çözüm olacağına karar verdik" dedi.

"FAHİŞ FİYATLARLA İLGİLİ DE HAREKETE GEÇECEĞİZ"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da toplantı sonrası yaptığı açıklamada, maskedeki fiyat artışlarının takipte olduğunu belirterek, "Ticaretin akışının aksamaması yönünde tedbirlerimizi aldık. 2 bin 183 firma hakkında soruşturma açacağız. Son dönemde eldiven tulum gibi son dönemde fiyat artışları oldu. Bu doğrultuda önceliğimiz halkın sağlığı. Dolayısıyla fiyat önceliğini Sağlık Bakanlığı'na verdik. Firmalarımız piyasanın talebini yerine getirecek. Maskede fiyat artışı takipte... Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz, gerekeni yapacağız. Halkımız sakin olmalı" dedi.

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Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı

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3 bakan koronaviürsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı

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