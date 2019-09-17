Son dakika: Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu

Son dakika: Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu.

17.09.2019 16:59
Son dakika: Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu

Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu.

Milli güreşçimiz grekoromen stilde 4 kez Dünya Şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. kez Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

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