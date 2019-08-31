Radamel Falcao Galatasaray'da!

31.08.2019 23:02

Galatasaray, Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao'nun transferi için Monaco Kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2010-2011 SEZONUNDA AVRUPA LİGİ KUPASINI KALDIRDI

Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'te profesyonel kariyerine başlayan Falcao, 2009-2010 sezonunda Portekiz ekibi Porto'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başladı. Falcao, Porto ile 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası sevinçlerini yaşadı. İki sezonluk Porto kariyerinden sonra İspanyol ekibi Atletico Madrid formasını giymeye başlayan Falcao, burada geçirdiği iki sezonda da UEFA Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve İspanya Kral Kupası zaferlerini tattı.

MANU VE CHELSEA FORMALARI DA GİYDİ

Porto'dan sonra Atletico Madrid'de de UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı havaya kaldıran Falcao, bu başarıyı iki sezon üst üste iki farklı takımla yaşadı. 2013-2014 sezonunda Fransız kulübü Monaco'nun kadrosuna kattığı Falcao, kiralık olarak İngiliz kulüpleri Manchester United ve Chelsea'de de forma giydi.

GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI

Son 3 sezonunu Monaco'da geçiren ve Fransız kulübü ile 2016-2017 sezonunda lig şampiyonluğu sevinci de yaşayan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Fransa 1. Futbol Ligi'nde oynadığı 33 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.