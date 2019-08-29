Son Dakika: Quaresma, Kasımpaşa'yla sözleşme imzaladı

29.08.2019 16:22

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş'ın takımdan ayrılmasını istediği Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile anlaştı.

İstanbul ekibi, 35 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Quaresma'nın Kasımpaşa'da 17 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Siyah beyazlı yönetim, Quaresma ile yollarını ayırma kararı almış, futbolcuya transferi için görüşmeler yapsın diye izin verilmişti.

Quaresma da sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

GEÇEN SEZON 14 GOL ATMIŞTI

35 yaşındaki Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkarken, 14 gol atıp 3 asist yapmıştı.