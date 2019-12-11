PSG-Galatasaray maçı başladı! Haydi Cim-Bom

11.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:57

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, A Grubu 6. maçında PSG'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılı takım mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

İLK 11'LER

PSG: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor