PSG-Galatasaray maçı başladı! Haydi Cim-Bom
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Fransız ekibi PSG'ye konuk oluyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, A Grubu 6. maçında PSG'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılı takım mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
İLK 11'LER
PSG: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor
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eldeki malzeme bu, terim transfer yapmasını bilmiyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Cimbom Pis psg’yi evire çevire yeneceğine olan inancımız tamdır.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Aynen katılıyorum dayı.1 Yayından Kaldır
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Bastır şalkeCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ne şalkesi oğlum PSG1 Yayından Kaldır
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Türk takıma bak. Türk yok içinde neredeyseCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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bugün ayın 11 i maçta 11 de vardır bir hikmeti kötü düşünmeyelimCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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HADİ PSG ŞANSIN BOL VURDUĞUN GOL OLSUN.Cevap Yaz 10 23 Yayından Kaldır
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Ligde rekabete evet ama yurtdışında oynayan her takım benim ülkemin takımıdır. Avrupada mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar...2 1 Yayından Kaldır
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3 sınıf takımın taraftarı seni hazımsızlık zor5 3 Yayından Kaldır