PSG-Galatasaray maçı başladı! Haydi Cim-Bom
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PSG-Galatasaray maçı başladı! Haydi Cim-Bom

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Fransız ekibi PSG'ye konuk oluyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

11.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:57
PSG-Galatasaray maçı başladı! Haydi Cim-Bom

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan , A Grubu 6. maçında PSG'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılı takım mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

İLK 11'LER

PSG: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor

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