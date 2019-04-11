PFDK, Mehmet Ekici'ye 3 Maç Men ve 13 Bin TL Para Cezası Verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi. Bu ceza sonrasında Mehmet Ekici, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.
İşte PFDK'dan Fenerbahçe ve Mehmet Ekici için yapılan açıklama;
FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FENERBAHÇE A.Ş.'nin, TFF'den izinli olmayan pankart ile sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MEHMET EKİCİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.
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BUNUN YAPTIKLARINI KARŞI TAKIMIN OYUNCUSU YAPSAYDI CEZASI İBRETLİK OLURDU: EN AZ BEŞ MAÇ CEZA ALIRDI. AMA MERAK ETMEYİN FENERASYON VE KORUYUCU GÜÇLER'' KOMPLO VAR'' DER VE CEZAYI BİR MAÇA İNDİRİRLER.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırÇİĞDEM: bundan önceki maçlarda adamın ayağı kırılmadı diye kart bile gösterilmedi konu Fenerbahçe olunca şiddetli hareket oluyor tepkisinde sonuna kadar haklı krallll????2 Yayından Kaldır
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Mehmet ekici Galatasaray da oynasaydı o hareketi yapsaydı en az 7 maç alırdıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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fenerbahçe trabzondan çalmıştı resmen al hayrını gör turşuda olmaz cacıkta. haketmediğin paraları trabzondan alıp oynamamıştın ya Allah cezanı veriyor neydin ne oldun kül kedisiCevap Yaz 2 3 Yayından KaldırÇİĞDEM: Mehmet Ekici olması gereken yerde kralll siz sıkıntı etmeyin??????1 Yayından Kaldır