PFDK, Mehmet Ekici'ye 3 Maç Men ve 13 Bin TL Para Cezası Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.

İşte PFDK'dan Fenerbahçe ve Mehmet Ekici için yapılan açıklama;

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, TFF'den izinli olmayan pankart ile sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MEHMET EKİCİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.