: Son dakika: Poşetler yeni yılda da 25 kuruşa satılacak

02.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:54

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 5. Bölümü'ne göre, çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar, yani yüzde 22.58 oranında zam yapılması öngörülüyor.

2020'DE 30 KURUŞ MU OLACAK?

Yönetmeliğe göre plastik poşetlerin 2020'de 30 kuruşa çıkması beklenirken; söz konusu iddialar sonrası açıklama geldi. Bakan Yardımcısı iddiaları yalanladı.

BAKAN YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

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