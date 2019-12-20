PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a toplam 97 bin lira, Jimmy Durmaz'a da 3 maç men cezası verdi. Kurul ayrıca Galatasaray Kulübü görevlisi Ömer Kılıç'a da 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Jimmy Durmaz'a 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
JİMMY DURMAZ'A 3 MAÇ MEN VE PARA CEZASI
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın, kavga eylemi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
ÖMER KILIÇ'A 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi ÖMER KILIÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Haber Videosu: PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı!
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ceza yağmış hahaha iyi gırgır geçmişlerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bak kardeşim ben yıllardır varım. Sezon başında da bomba gibiydim ve hakkım yendi. Şimdi yatıyorum paramı da alıyorum. Siz de mal gibi çalışın sabah akşam.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Türkiye Fener Federasyonu, ne beklenirdi kiCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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FENERBAHÇE HER ZAMAN DAHA ÇOK CEZA KESİLİYOR BİRDE ŞOK DEMİŞCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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haksızlık yapılmış. taraflı davranılıyor.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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GERÇEKTEN BAYA FAZLA YAĞDIRMIŞ. AZ BİLE BU CEZALARCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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en önemsiz oyuncu galatasarayda kim ona göstermelik ceza verelim demişler muslerasız galatasarayın bir maça çıktığını sonsuza kadar göremeyeceğiz herhalde adam dokunulmaz türkiyede o kadar kavga olmuş ceza alan tek oyuncu var o da nerdeyse hiç ligde maça çıkmamış jimmy durmaz ne tesadüfCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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galatasarayda jimmy durmaz adlı bir oyuncumu varmış onuda öğrenmiş olduk :) boşa giden paralarr ahh ahh :) para çokkk :)Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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tam 97 bin tl bu cezayı 10 taksit falan yapın nasıl ödeyecek yoksa galatasaray türk futbol tarihinin en ağır cezası olmuş gerçekten bu para cezası guines rekorlar kitabına girer en ağır ceza olarakCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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ne yaparsan yap önüne gecemezsiniz nihatida onunda bunundaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır