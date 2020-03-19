Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor
Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine 16, motorine 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin gece yarısından itibaren uygulanması bekleniyor.
19.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:46
Petrol fiyatlarında yaşanan değer kaybı, akaryakıt fiyatlarına her gün indirim olarak yansıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; benzine 16 kuruş, motorine ise 20 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.
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