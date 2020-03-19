Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine 16, motorine 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin gece yarısından itibaren uygulanması bekleniyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan değer kaybı, akaryakıt fiyatlarına her gün indirim olarak yansıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; benzine 16 kuruş, motorine ise 20 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

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