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Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor - Ekonomi
Ekonomi

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine 16, motorine 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin gece yarısından itibaren uygulanması bekleniyor.

19.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:46
Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarında yaşanan değer kaybı, akaryakıt fiyatlarına her gün indirim olarak yansıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; benzine 16 kuruş, motorine ise 20 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor

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Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor

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