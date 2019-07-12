Pentagon'dan S-400 açıklaması: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi

Pentagon'dan Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasının ardından ilk açıklama geldi. Konu hakkında ön değerlendirme yapan ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper "Türkiye'ye S-400 teslimatının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi" dedi.

"MEVKİDAŞIMLA GÖRÜŞECEĞİM"

Esper, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefon görüşmesi yapacağını ve bunun ardından daha ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.

KRİTİK ZİYARET

Öte yandan S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı sonrasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Sayın Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal'ı bugün ziyaret etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"AYNI ANDA HEM S-400 HEM DE F-35'E SAHİP OLAMAZSINIZ"

ABD Savunma Bakan Vekili, 26 Haziran'da Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında Akar'la baş başa görüşme yapmıştı.

Esper bu görüşmede Türk mevkidaşına Türkiye'nin aynı anda hem S-400 hem de F-35'e sahip olamayacağını söylemişti.

Pentagon şefi, bugün Akar'la telefon görüşmesi öncesindeki açıklamasıyla da Türkiye'nin Rus füze savunma sistemleri alması halinde F-35 programında rol alamayacağına dair pozisyonunu teyit etti.

ERDOĞAN "YAPTIRIM GETİRİLMEYECEK" DEMİŞTİ

Haziran sonunda G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'ın S-400 nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını söylemişti.

Ancak 3 Temmuz'da bu konuyla ilgili bilgi veren ABD'li yetkililer, S-400 nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama ve F-35 programından çıkarma planında bir değişiklik olmadığını belirtmişti.

ABD Dışişleri Sözcüsü, "ABD, S-400'ü satın alması halinde CAATSA kanunu dolayısıyla yaptırımlara maruz kalacağını, F-35 programının satın alma ve sanayi paylaşımı (unsurlarına) katılımının askıya alınması dahil son derece ciddi ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağını Türkiye'ye tutarlı ve net şekilde belirtti" demişti.

"TÜRKİYE'NİN İKİ SİSTEME BİRDEN SAHİP OLMASINA İZİN VERİLEMEZ"

Pentagon sözcüsü Hava Yarbay Mike Andrews da "Değişen bir şey yok... Türkiye'nin Rus yapımı hava ve füze savunma sistemi F-35 programıyla uyumsuzdur. Türkiye'nin iki sisteme birden sahip olmasına izin verilemez" diye konuşmuştu.

Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şu açıklama gelmişti:

"Bunun adı gasp olur. Biz şu ana kadar da 1,4 milyar dolar ödeme yaptık. Askerlerimiz pilotlarımız bir general eşliğinde eğitime gitti. 4 tanesini teslim ettiler, diğerlerini bıraktılar. 116 tane F-35 almak için sözleşmemizi yaptık. Biz burada pazar değil aynı zamanda ortak üreticiyiz. Bazı parçalarını da Türkiye'de üretiyoruz."