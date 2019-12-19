: Son dakika: Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri için imzalar atıldı

19.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:53

Öğretmenlerine maaşını ödeyememesi nedeniyle ülkenin gündemine gelen, öğrenci velilerinin de öğretmen eylemlerine destek vermesi sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın izlemeye aldığı Doğa Koleji'nde satış açıklaması dört gözle bekleniyordu.

Hürriyet'ten Nuran Çakmak'ın haberine göre Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzalar atıldı.

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

BAKAN SELÇUK'TAN DOĞA KOLEJİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önceki gün yaptığı açıklamada Doğa Koleji'nin satış ve devir işlemlerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok" demişti.

NE OLMUŞTU?

Doğa Kolej'inde maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu devam ederken, yönetimden açıklama talep eden veliler İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlük binasında toplandı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girdi.

Ekim ayından bu yana maaş ödemelerinde sorun olduğunu, ancak bunun öğrencilerin eğitimine yansımasını istemediklerini belirten öğretmenler, "Sesimizi duyurmak ve biriken alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz" talebinde bulundu.

Haber Videosu