Son Dakika: Dün indirim, bugün zam! Motorinin litre fiyatı 13 kuruş arttı

29.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:42

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, gece yarısı 13 kuruş indirim gelen motorinin litre fiyatına ÖTV artışı nedeniyle bu kez 13 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29 Ocak tarihinde geçerli olmak üzere; motorin türlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 11 kuruş arttırılırken, bu zam pompa fiyatlarına 13 kuruş olarak yansıtıldı."

MOTORİNDE ÖTV NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karar ile motorinin litresinde uygulanan ÖTV miktarı 1.7945 liradan 1.9059 liraya yükseldi.

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