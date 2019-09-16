Son Dakika: Motorine 7 kuruş zam geldi

16.09.2019 16:09

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre motorinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"17 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 7 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur"

İSTANBUL'DA 6,35 LİRAYA ÇIKACAK

Ankara'da ortalama 6,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,44 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,28 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,38 liradan 6,45 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.