Son Dakika! Motorine 29 kuruş zam geldi

Motorinin litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldı. Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 22 kuruş olarak yansıyacak, kalan 7 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorin fiyatlarındaki artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" devreye alındı. Buna göre, motorin fiyatlarındaki 29 kuruşluk artışın 22 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

İSTANBUL'DA 6,47 LİRAYA ÇIKACAK

Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,25 liradan 6,47 liraya, İzmir'de 6,31 liradan 6,53 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Mayıs 2018'den itibaren artan akaryakıt fiyatları bu sistemle birçok defa pompaya yansıtılmazken, geçen yıl Kasım'da fiyatlarda vergiden karşılanan miktarın altına inilmesiyle sistem devreden çıkarılmış ve indirimler de pompaya yansımıştı.