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Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi

Son dakika: Dün benzine yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından bugünde motorine 27 kuruşluk indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarına da yansıyacak.

18.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:49
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına her gün yeni bir indirim geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, dün benzine yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından bugünde motorine 27 kuruş indirim geldi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"19 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 27 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 5,75 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,48 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,38 liraya, İzmir'de 5,77 liradan 5,50 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi

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Motorine 27 kuruş indirim geldi

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