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Son dakika: Milli takımın Avusturya ve Slovenya maçları seyircisiz oynanacak

Son dakika: A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

10.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:14
Son dakika: Milli takımın Avusturya ve Slovenya maçları seyircisiz oynanacak

Dünya üzerinde etkisini giderek arttıran koronavirüs, futbolu da etkilemeye devam ediyor.

DEPLASMANDAKİ İKİ MAÇTA DA SEYİRCİ YOK

Avrupa'da oynanacak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklanırken, A Milli Futbol Takımı'nın bu ay içinde deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak.

Ay-yıldızlıların, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta Avusturya ile yapacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

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Son dakika: Milli takımın Avusturya ve Slovenya maçları seyircisiz oynanacak

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Milli takımın Avusturya ve Slovenya maçları seyircisiz oynanacak

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