Son dakika: Milli takımın Avusturya ve Slovenya maçları seyircisiz oynanacak Son dakika: A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Dünya üzerinde etkisini giderek arttıran koronavirüs, futbolu da etkilemeye devam ediyor. DEPLASMANDAKİ İKİ MAÇTA DA SEYİRCİ YOK Avrupa'da oynanacak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklanırken, A Milli Futbol Takımı'nın bu ay içinde deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak. Ay-yıldızlıların, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta Avusturya ile yapacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı. Haberin Videosu: Milli takımın Avusturya ve Slovenya maçları seyircisiz oynanacak