Son Dakika: A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

Son dakika: Milli futbolcu Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle Moldova maçının aday kadrosundan çıkarıldı.

08.09.2019 13:58

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

Okay Yokuşlu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübü ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.

Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü" denildi.

Son Dakika: A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı
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