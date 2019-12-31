Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı
Son dakika: Milyonların hayalini süsleyen Milli Piyango çekilişleri başladı. Bu yıl toplamda 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak.
Milli Piyango 2020 çekilşi saat 15.00 itibariyle başladı. En büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. İkramiyelerin toplam değeri ise 436 milyon 540 bin lira olacak.
1 ADET 8 MİLYON LİRA, 10 ADET 1 MİLYON LİRA
Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.
BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?
80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.
NE ZAMAN İNTERNETTEN SORGULANABİLECEK?
Çekiliş saat 21.00 itibariyle sona erecek ve 2-3 saatlik çalışma sonrasında elektronik ortama atılacak. Biletler 00.00 itibariyle Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.