Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 21,5 milyar lira fazla verdi

17.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:25

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe uygulama sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçesi ocak ayında 21,5 milyar lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2020 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 100,7 milyar TL, bütçe gelirleri 122,2 milyar TL ve bütçe fazlası 21,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 87,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 34,2 milyar TL oldu.

VERGİ GELİRLERİ 67,4 MİLYAR LİRA

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 122 milyar 170 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 67 milyar 416 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 53 milyar 375 milyon TL oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 26 ARTTI

2019 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 96 milyar 951 milyon TL iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 26 oranında artarak 122 milyar 170 milyon TL'ye yükseldi. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 11 iken 2020 yılında yüzde 12,8 oldu.

BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 9,6 ARTTI

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 100 milyar 669 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında artarken; giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 9,6 ve 9,2 oldu.

Faiz harcamaları 12 milyar 745 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 87 milyar 924 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 87 milyar 924 milyon TL oldu. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 9,2 olarak açıklandı.

2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Ocak ayında 100 milyar 669 milyon TL gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 91 milyar 860 milyon TL harcama yapılmıştı.

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