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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti. İşte yeni oranlar.

28.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:07
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü. Kredi kartı kullananları ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

YENİ FAİZ ORANLARI

- Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1,40)

- Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1,12)

- Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1,70)

- Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1,42) oldu.

Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti

Haberin Videosu:

Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti

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