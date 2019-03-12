Son Dakika! Merakla Beklenen Gebze-Halkalı Banliyö Hattı Açıldı

Milyonların merakla beklediği Gebze-Halkalı Banliyö Hattının Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"GÜNDE 1 MİLYON 700 BİN YOLCU TAŞIYACAK"

Bu hat eskiden 185 dakikada kat edilebilen bir mesafedeyken şimdi 115 dakikaya inecek Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat, saatte tek yönde 75 bin, gündeyse 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifadeyle normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.

"10 İLÇE DOĞRUDAN KULLANMA İMKANINA SAHİP OLACAK"

Toplamda Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacak. İstanbul'un 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. 1,4 milyar euro yani yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan bu hattın açılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 km olan raylı sistem uzunluğunu 63 km daha uzatarak 233 km'ye çıkarmış oluyoruz.

"ÇÖZÜM RAYLI SİSTEMLER"

İstanbul'u bir uçtan diğer uca böyle kat etmek zorlu bir iş. Hem altyapıda hem üstyapıda çok ciddi çalışmalar yürütüldü. Şehrimizin ulaşım sorununun çözümü raylı sistemlerden geçiyor. İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğuna 63 kilometre daha ekledik. İlk metro hattını 2000 yılında hizmete aldık.

"CHP HESABINI VEREMEDİ"

Kardeşlerim bakınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeciliği bu. Çöp, çukur, çamur... Kartal'da da böyleydi. Biz kurtardık. Önce çöpten ilçelerimizi kurtardık. Ben İstanbul'u CHP belediyesinden aldım. Ümraniye'deki patlamada 39 vatandaşımız öldü. CHP hesabını veremedi. Bana iftira attı MAN adası diye bir şey. 2,5 milyon. Yargı bunu onayladığı anda gelen parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bundan sonra yolculuğumuz böyle gidecek. Sen yalan söyledikçe biz de paraları alacağız. Sandık kurmuşlar, CHP'li milletvekilleri garibime 5'er bin lira maaşlarından veriyorlarmış. Yalan söyleme de böyle bir duruma düşme.

"LONDRA'DAN GELEN BURADAN PEKİN'E GİDEBİLECEK"

Bugün hizmete açtığımız bu hattın bir diğer özelliği Londra'dan Pekin'e uzanacak demir ipekyolunun İstanbul etabını burası oluşturuyor. Londra'dan gelen buradan Pekin'e gidebilecek. Bu hatla birlikte yüksek hızlı trenlerimiz Pendik'i son durak olarak kullanmayacak, Halkalı'ya kadar devam edecek. Marmaray'ı bugün çok daha ileri bir seviyeye taşımış buluyoruz.