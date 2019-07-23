Son Dakika! Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek
Son dakika! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek." dedi.
500 MİLYONA YAKIN MAAŞ FARKI ÖDENECEK
Bakan Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye, toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.
Bu kapsamda aylık almakta olanlara banka ve PTT şubelerince 25 Temmuz tarihinde farkları ödenecek.
25-28 TEMMUZ ARASINDA ÖDENECEK
Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı.
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