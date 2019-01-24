Medipol Başakşehir, Hatayspor'a Yenilerek Türkiye Kupasından Elendi
Ziraat Türkiye Kupasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 4-1 yenilerek turnuvadan elendi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk olduğu Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'a 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, Antakya'daki rövanş maçında yedek kadro ile çıktı.
GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ
Hatayspor'a çeyrek final kapısını açan goller 12. dakikada Yusuf Abdioğlu, 25. ve 65. dakikalarda Mirkan Aydın ile 43. dakikada Selim Ilgaz'dan geldi. Medipol Başakeşhir'in tek golü ise 19. dakikada Milos Jojic'ten geldi.
YORUMLAR (82)
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Proje takımı hakemi çözemediler yada göze batmamak için elendiler :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KÜNEFEYİ YEDİRMİŞLER BAŞAĞA :))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hatay Spora Bu Eleştirilere Şöyle Cevap Verelim Geçen Haftada Kendi Lig Birincisini üst üste iki maçta deviren hatay spora bakın ondan sonra konuşunCevap Yaz Yayından Kaldır
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BAŞAKŞEHİR BİR BALON ŞAMPİYON DA OLAMAYACAKLARCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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AZ BİLECevap Yaz Yayından Kaldır