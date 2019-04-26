Medipol Başakşehir, Göztepe'ye 2-0 Mağlup Oldu!
Süper Ligde haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertli ekip, son 5 maçta 10 puan kaybetmiş oldu.
Spor Toto Süper Ligde 30. haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, küme düşmeme mücadelesi veren Göztepe'yi konuk etti. Suat Arslanboğa'nın yönettiği mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı. Göztepe'ye 3 puanı getiren golleri 7. dakikada Jerome ve 85. dakikada Deniz Kadah kaydetti.
BAŞAKŞEHİR, SON 5 MAÇTA 10 PUAN KAYBETTİ
Bu sonuçla turuncu-lacivertli ekip, son 5 maçta 10 puan kaybetmiş oldu. 62 puanda kalan Medipol Başakşehir liderliğini sürdürürken, 30 puana yükselen Göztepe maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi. Başakşehir önümüzdeki hafta Sivasspor'a konuk olacak. Göztepe ise 31. hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
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YORUMLAR (82)
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başakşehir de gerileme dönemi başladı neden acaba :)) para hortumları kesildi iyi alışmışlardı milletin vergileriyle dünya yıldızları almaya :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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başakşehir göztepe maçında kazandığı para ile seneye en az 3 yıldız transfer yapar :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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cimbom şampiyon olurken, tinerciler hayal görmeye devam etsinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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başakşehir Gs yi şampiyon yapacak adamlar kafaya koymuşCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Helal olsun gözümsün göztepe Bursaya küme yakışır Gs ye şampiyonlukCevap Yaz Yayından Kaldır