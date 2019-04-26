Medipol Başakşehir, Göztepe'ye 2-0 Mağlup Oldu!

Spor Toto Süper Ligde 30. haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, küme düşmeme mücadelesi veren Göztepe'yi konuk etti. Suat Arslanboğa'nın yönettiği mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı. Göztepe'ye 3 puanı getiren golleri 7. dakikada Jerome ve 85. dakikada Deniz Kadah kaydetti.

BAŞAKŞEHİR, SON 5 MAÇTA 10 PUAN KAYBETTİ

Bu sonuçla turuncu-lacivertli ekip, son 5 maçta 10 puan kaybetmiş oldu. 62 puanda kalan Medipol Başakşehir liderliğini sürdürürken, 30 puana yükselen Göztepe maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi. Başakşehir önümüzdeki hafta Sivasspor'a konuk olacak. Göztepe ise 31. hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

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