Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü 11. dakikada Opseth kendi kalesine atarken, Erzurumspor'un golü 74'te Egemen Korkmaz'dan geldi.

BAŞAKŞEHİR, ANTALYASPOR'A KONUK OLACAK

Bu sonuçla puanını 45'e yükselten Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü. BB Erzurumspor ise puanını 18'e çıkardı. Turuncu-lacivertli takım önümüzdeki hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Erzurumspor ise Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.