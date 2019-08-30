Marmaray da cuma ve cumartesi günleri 24 saat hizmet verecek

30.08.2019 10:05

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye bağlı metroların cuma ve cumartesi gecesi 24 saat çalışacağını açıklamasının ardından Ulaştırma Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, Marmaray'ın da cuma ve cumartesi geceleri 24 saat hizmet vereceğini duyurdu.

6 metro hattı ile 24 İETT hattının cuma ve cumartesi günleri 24 saat hizmet vereceğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gece tarifesinin 00.30-05.30 arası geçerli olacağını ve yolculardan iki basım ücreti alınacağını açıklamıştı.

MARMARAY DA 24 SAAT OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray Bölge Müdürlüğü, Marmaray'ın da cuma ve cumartesi geceleri 24 saat hizmet vereceğini açıkladı.