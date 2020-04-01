Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor Son dakika: Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşler, akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, LPG'ye 90 kuruşluk tarihi bir indirim bekleniyor.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan değer kaybı, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dün benzine 10 kuruş, motorine ise 8 kuruş olarak yansıyan indirimin ardından bugün de LPG'ye tarihi bir indirim göründü.

90 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, LPG fiyatlarında 90 kuruşluk büyük bir indirim bekleniyor. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya da yansıyacak.

LPG'NİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da ortalama 3,95'ten satılan LPG'nin fiyatı 3,05'e gerileyecek. LPG'nin fiyatı Ankara'da 3,96'dan 3,06'ya, İzmir'de ise 3,90'dan 3,00 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler göstereb