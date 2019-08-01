Son Dakika! LPG fiyatlarına gece yarısından itibaren 22 kuruş indirim
Son dakika! Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, LPG fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş fiyat indirimi uygulanacak. İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
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