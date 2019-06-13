Son dakika! Kredi kartını asgari ödemesiyle ilgili değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'deki düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40'ı ödenecek.

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