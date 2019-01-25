Kredi Kartı Borcu İçin Alınan Tüketici Kredisinde Vade Uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde vadeyi 48 aydan 60 aya çıkardı.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kamu bankalarının kredi kartı borçlarının kapatılması için tüketici kredisi vermeye başlaması sonrasında tüketici kredilerinde vade düzenlemesini değiştirdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bankaların bu amaçla vereceği tüketici kredilerinde vade 60 aya kadar uzayabilecek.

120 BİN TL'YE ÇIKARILDI

Tüketici kredilerinde limit kredi kartı borç bakiyesi kadar olabilecek. Taşıt kredilerinde kredinin taşıtın değerine oranına ilişkin sınırlama 100 bin TL den 120 bin liraya çıkarıldı.