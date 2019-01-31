Son Dakika! Kostas Mitroglou, Galatasaray'dan Ne Kadar Alacak? KAP Açıklaması Geldi
Son dakika! Galatasaray, Kostas Mitroglou için Marsilya'ya kiralama bedeli ödenmeyeceğini ve oyuncuya 1,5 yıllık kiralama için 4.1M euro garanti ücret verileceğini borsaya bildirdi.
Galatasaray, Mitroglou'nun 1,5 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi. Mitroglou için toplam 4,1 milyon euro garanti ücret ödenecek.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique De Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir.
Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."
FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Öte yandan Kostas Mitroglou, Galatasaray'da 22 numaralı formayı giyecek.
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