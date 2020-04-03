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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak

Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak. Abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

03.04.2020 08:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:08
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla uzman kurul ve kurumların tavsiyeleri doğrultusunda sayaç okumalarında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sektör çalışanlarının ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla elektrik ve doğal gazda "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" hayata geçirilecek.Söz konusu düzenleme, sadece karantinaya alınan, idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda geçerli olacak ve 3 ay süreyle uygulanacak.

KIYASEN FATURALANDIRMA YAPILACAK

Bu kapsamda, sayaç okunamayan tüketiciler için mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden veya tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması durumunda kendi beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacak. Sayaçları okunamayan tüketicilere kıyasen oluşturulan faturalar posta, kargo, SMS veya e-posta gibi yöntemlerle ulaştırılacak. Bu faturanın sayacın okunamaması nedeniyle geçmiş tüketim ortalamaları dikkate alınarak kıyasen yapıldığı ve sayacın okunduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltme yapılacağına yönelik bilgilendirme de yapılacak.

MAHSUPLAŞMA YAPILACAK

Sadece sayaç okuması yapılamayan tüketiciler için okuma yapıldığı tarihte mahsuplaşma işlemi gerçekleştirilecek. Mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketicinin alacağı oluşması halinde defaten, tüketiciye borç oluşması halinde ise sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılacak.

Tüketimlere ilişkin fatura hesaplama yöntemi EPDK tarafından takip edilecek ve tükecinin mağdur edilmesine izin verilmeyecek. Tüketiciler, kendi fatura ve tüketim miktarlarına ilişkin bilgileri şirketlerin ve kurumların internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek.

Öte yandan, genelge kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları ertelenecek. Mahsuplaşma işlemine yönelik olası tüketici itirazları EPDK tarafından değerlendirilecek ve dağıtım şirketlerinden kaynaklanacak yanlış bir uygulama durumunda söz konusu şirketler hakkında soruşturma başlatılacak ve mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, bu süreçte birçok iş ve işlemlerin mobil iletişim araçlarıyla yapılabilmesine imkan oluşturmak amacıyla tüketicilerin iletişim bilgilerini ilgili dağıtım ve tedarik şirketlerine iletmesi ve gerekliyse güncellemesi öneriliyor.

AYLIK DÜZENLİ FATURA OKUNMAYACAK

Buna göre; Batı'da örnekleri görüldüğü gibi doğal gaz ve elektrik şehir içi dağıtım şirketi personeli, aylık düzenli fatura okumayacak. Bunun yerine son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak. Alınan ay için geçmiş dönemde bir tüketim yoksa, emsal tüketimler dikkate alınarak fatura çıkartılacak. Söz konusu olan 100 metrekare bir dairenin tüketimi ve faturası ise aynı özellikteki diğer tüketim miktarları göz önünde bulundurulacak.

SALGIN SONRASI GERÇEK TÜKETİMLER ÖLÇÜLECEK

Salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından gerçek tüketimler ölçülecek. Abonenin gerçek tüketimi, faturalanan tutarın altındaysa iade işlemi söz konusu olacak. Tersi durumda ek ödeme talebinde bulunulacak.

Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak

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Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturalarında sayaç okunmayacak

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