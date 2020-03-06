Haberler » Spor » Kopenhag - Başakşehir maçı, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Spor

Kopenhag - Başakşehir maçı, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Medipol Başakşehir'in, Danimarka'nın Kopenhag ekibi ile 19 Mart'ta oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

06.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:37
Kopenhag - Başakşehir maçı, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Danimarka temsilcisinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in 19 Mart'ta deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı rövanş mücadelesinin koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı kaydedildi.

DANİMARKA HÜKÜMETİ TAVSİYE ETTİ

Açıklamada, Danimarka hükümetinin bin kişiden fazla katılımın olduğu tüm organizasyonların salgın tehdidi nedeniyle ertelenmesini ya da iptal edilmesini tavsiye ettiği bildirildi.

İki takım arasındaki ilk maç 12 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.


Haber Videosu

: Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (6)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler