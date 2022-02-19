Son dakika: Ticaret Bakanlığı, KDV indirimi öncesi yapılan yumurta zammı için müfettiş görevlendirdi

Ticaret Bakanlığı, KDV indirimleri öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidildiği şikayetleri üzerine müfettiş görevlendirildi.

GIDADA KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde (ÖTV'ye tabi ürünlerden indirimli oranda KDV uygulananlar hariç) KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği anımsatıldı.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikayetlerin kamuoyuna yansıdığına işaret edildi. Bu durumu incelemek üzere müfettişlerin görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, KDV indiriminden 1 gün önce 30'lu yumurta fiyatlarını 38 TL'den 45 TL'ye çıkarmış, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle fiyatı 42 TL'ye düşürmüştü. Vatandaş, indirim yapmış gibi görünen marketlere tepki göstermişti.