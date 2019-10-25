Son Dakika: Kart ile altın alımında taksit sayısı 8'e çıktı

25.10.2019 11:50

Altında taksit sayısına yeni düzenleme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kart ile altın alacaklara yönelik taksit sayısı 4'ten 6'ya yükseltti.

BDDK'dan şu açıklama yapıldı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/10/2019 tarihli ve 8632 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncımaddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."